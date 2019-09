Sono numerosi i corsi di formazione e aggiornamento di Cna Ecipa La Spezia in partenza nella sede della Cna della Spezia in via Padre Giuliani 6 o presso aziende associate che mettono a disposizione i spazi e attrezzature.

Ecco il calendario:

– Aggiornamento addetto all’utilizzo di carrelli elevatori: inizio lunedì 7 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede di Italnolo in Via Pecorina 111 a Sarzana;

– Haccp, con inizio martedì 8 ottobre alle 14.30 nella sede Cna La Spezia, via Padre Giuliani 6;

– Aggiornamento Haccp, con inizio martedì 8 ottobre dalle 14.30 nella sede Cna La Spezia, via Padre Giuliani 6;

– Primo soccorso, con inizio martedì 15 ottobre alle 17 nella sede Cna La Spezia via Padre Giuliani 6;

– Aggiornamento triennale primo soccorso, con inizio martedì 22 ottobre dalle 17 alle 21 nella sede Cna La Spezia via Padre Giuliani 6;

– Tatuaggi piercing e trucco permanente, con inizio lunedì 21 ottobre alle 14.30 nella sede Cna La Spezia, via Padre Giuliani 6.

Per informazioni: ecipa@sp.cna.it Tel: 0187.598076