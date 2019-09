L’amministrazione comunale di Chiavari potenzia ulteriormente il servizio di trasporto scolastico cittadino, con un nuovo scuolabus per gli alunni degli istituti scolastici del Comune di Chiavari.

«Riteniamo importante garantire un servizio di trasporto scolastico efficiente per tutti gli studenti che frequentano le nostre scuole – interviene il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua – Assicurare un servizio adeguato in condizioni di massima sicurezza è un dovere nei confronti dei nostri bambini. Grazie allo sblocco del Patto di Stabilità, abbiamo acquistato un pullman Mercedes attrezzato per il trasporto di 32 allievi, più accompagnatori e conducente».

Lo scuolabus va a sommarsi ai sei nuovi mezzi presentati l’anno scorso grazie all’investimento effettuato dalla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico.