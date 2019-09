Il sito del Comune di Ceriale, oltre a cambiare la veste grafica che agevola la consultazione e la navigazione, da oggi dispone anche di una app ufficiale disponibile sia sulle piattaforme Android sia iOS e scaricabile gratuitamente (mettere come criterio di ricerca Comune di Ceriale).

Con l’app del Comune, dopo aver effettuato la registrazione, sarà possibile per il cittadino, attraverso smartphone e tablet, raggiungere in maniera semplice le informazioni utili messe a disposizione dal sito istituzionale.

Bandi, eventi, contatti dei vari uffici, aggiornamenti in tempo reale, saranno a portata di click da parte degli utenti che potranno, inoltre, utilizzare l’app come strumento per inviare segnalazioni sull’arredo urbano, sulla manutenzione delle strade, sui parchi e il verde pubblico, sui rifiuti e la pulizia strade, sulla tutela ambientale e sulla viabilità.

Ogni segnalazione è geolocalizzata ed è possibile allegare una foto.

Il Comune avrà inoltre la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con le notifiche push per le informazioni di pubblica utilità o urgenze-emergenze, per poter affrontare al meglio eventuali situazioni di criticità.

«Oltre ad un restyling del sito internet del Comune abbiamo voluto fortemente questa nuova app, nel segno di un processo di informatizzazione e digitalizzazione dell’ente comunale indispensabile per le interazioni con i nostri cittadini – spiega il sindaco Luigi Romano – un nuovo strumento utile e importante per tutta la nostra comunità, nell’ottica di semplificare e agevolare il rapporto con la pubblica amministrazione».