«Il positivo esito dell’assemblea straordinaria del 20 settembre è alla base della rating action pubblicata in data odierna con cui Moody’s modifica in senso positivo e rimuove la review precedente (for uncertain direction) assegnata l’11 gennaio e confermata il 30 aprile scorsi quando tutti gli scenari sulle sorti della banca erano ritenuti possibili». Lo annuncia Banca Carige in una nota.

Per l’effettivo re-rating da parte di Moody’s i tasselli essenziali saranno l’azione di derisking prevista dal piano strategico e l’aumento di capitale che verranno effettuati nei prossimi mesi.