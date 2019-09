A proposito di Carige, «mi auguro che l’aumento di capitale venga approvato perché l’unica alternativa è la risoluzione. La risoluzione significa il dissolvimento della banca, la perdita totale degli investimenti fatti dai sottoscrittori e un problema di collasso della banca».

Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a Cernobbio, a margine del forum Ambrosetti.

Il 20 settembre prossimo si terrà l’assemblea dei soci di Banca Carige per votare l’autorizzazione all’aumento di capitale.

Se Malacalza Investimenti, che detiene il 27,5% delle azioni di Carige, non desse il via libera all’autorizzazione o se mancasse il quorum per l’assemblea, non sarebbe possibile l’aumento di capitale.