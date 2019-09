Sono quasi 16 mila, a oggi, gli azionisti di Banca Carige che hanno richiesto alle filiali del gruppo il biglietto di partecipazione all’assemblea straordinaria di venerdì 20 settembre. Assemblea durante la quale si deciderà l’aumento di capitale della banca.

La sala congressi dell’hotel Tower Genova Airport, dove si terrà l’evento, è in grado di ospitare 2.500 persone.

Per «garantire un ordinato svolgimento dell’assemblea», Carige già nei giorni scorsi aveva ricordato agli azionisti la possibilità di partecipare all’assemblea mediante rilascio, senza spesa, di una delega per l’esercizio del voto.

È possibile partecipare all’assemblea mediante:

(a) il conferimento di una delega a Computershare spa, quale “Rappresentante designato” dalla banca ai sensi dell’art. 135-undecies TUF (il “Rappresentante Designato”). Al rappresentante designato gli azionisti potranno conferire – sino a mercoledì 18 settembre 2019 compreso – una delega scritta con istruzioni di voto sulla proposta all’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea. per maggiori informazioni si rinvia all’avviso di convocazione dell’assemblea disponibile sul sito internet della banca (www.gruppocarige.it, sezione governance/assemblee), dove è disponibile anche lo specifico modulo di delega al rappresentante Designato unitamente alla compilazione guidata del medesimo modulo;

(b) il rilascio – sino alle 10,30 di giovedì 19 settembre 2019 – di una delega a Proxitalia srl – Gruppo Georgeson, quale “Soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto nell’assemblea” nell’ambito della sollecitazione di deleghe promossa dalla banca per l’esercizio del voto a favore della proposta di deliberazione sull’unico punto all’ordine del giorno formulata dai commissari straordinari. Per maggiori informazioni si rinvia al prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto e al modulo per il conferimento della delega di voto disponibili sul sito internet della banca (www.gruppocarige.it, sezione governance/assemblee). Sarà possibile anche conferire direttamente la delega il 20 settembre presso la sede assembleare. Per qualsiasi informazioni o chiarimento può essere contattato l’Ufficio Affari Societari e di Gruppo (numero verde 800 335577) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30, o il numero verde di Proxitalia – Gruppo Georgeson 800 189037 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.