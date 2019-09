A Genova arriva C1a0 Expo-Accessible Innovation, la fiera internazionale dedicata all’intelligenza artificiale, in programma a Palazzo San Giorgio venerdì 15 e sabato 16 novembre.

Una prima edizione, centrata sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società del futuro, che prevede un’esposizione, laboratori e workshop formativi, panel e incontri.

All’organizzazione dell’evento sta lavorando una rete di istituzioni e aziende che vede la Regione Liguria e il Comune di Genova come partner istituzionali, Liguria International, Liguria Digitale e Digital Tree come membri del comitato esecutivo, e diverse realtà del territorio che si occupano di intelligenza artificiale come partner: dall’Istituto Italiano di Tecnologia a Confindustria Genova, dal Dipartimento Dibris dell’Università di Genova al Festival della Scienza, dalla Camera di Commercio di Genova al Punto Impresa Digitale, dal Talent Garden Genova a Mixura, dal Gruppo Fos a Netalia.

Online da oggi lo spot della manifestazione, realizzato da Liguria Digitale: