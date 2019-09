Bucci su rimpasto giunta: «Tutti hanno lavorato bene, ma dobbiamo accelerare su certi temi»

«Di nessuno, nella mia giunta, posso dire che abbia lavorato male in questi anni, ma per il bene della città è necessario ora accelerare su alcune tematiche». Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine dell’inaugurazione della nuova sede Philips, commenta il rimpasto della giunta comunale, che verrà annunciato sabato 7 settembre alle 11 in conferenza stampa.

«Tutti hanno lavorato bene, ma ora stiamo andando su percorsi differenti − aggiunge − Quindi a guidare determinate cose ci possono stare delle persone diverse, ma questo non vuol dire che quelli che c’erano prima hanno sbagliato. In questi anni tutti hanno fatto tanto per questa città».