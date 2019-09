Chiusura poco mossa per le Borse europee, in attesa dell’incontro tra Usa e Cina previsto per i primi di ottobre e degli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Londra segna -0,26%, Parigi +0,56%, Francoforte +0,08%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 24.080,87 punti (-0,03%) e Ftse Miba 22.123,25 punti (-0,02%). Lo spread Btp/Bund si è allargato a 143 punti base (variazione +3,07%, rendimento Btp 10 anni +0,91%, rendimento Bund 10 anni -0,52%) da 138,5 pb di ieri sera.

In rialzo il petrolio con il Wti consegna novembre +1,08% a 58,82 euro. In moderato rialzo anche l’oro, che avanza a 1.502,8 dollari l’oncia.

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1001 dollari (1,106 in avvio e 1,1053 in chiusura) e 118,758 yen, con il dollaro che vale 107,934 yen.