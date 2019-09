Chiudono in calo le borse europee, dopo che la speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato la messa in stato di accusa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per avere esercitato pressioni sul leader ucraino Zelensky perché fosse indagato il figlio di Joe Biden che siede nel board di una azienda del paese.

Lo Stoxx600 segna -0,6%, Londra – 0,10%, Parigi-0,88%, Francoforte -0,59%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share 23.715,91 (-0,54%) e Ftse Mib a 21.788,22 punti (-0,51%). Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 142 punti base (variazione -1,14%, rendimento Btp 10 anni+0,83%, rendimento Bund 10 anni -0,58%) da 143 pb di ieri sera.

Sessione debole per l’euro/dollaro, che scambia con un calo dello 0,58%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.513,6 dollari l’oncia.

In netto ribasso il petrolio (light sweet crude oil) (-1,71%), che ha toccato 56,31 dollari per barile.