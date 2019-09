La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 21.955 punti. Tra i titoli in evidenza guadagna l’1,24% Italgas, Poste Italiane segna un +0,99%. In ribasso Salvatore Ferragamo (-1,7%) e ancora Juventus (-1,16%).

Le Borse europee hanno aperto in rialzo. Parigi guadagna lo 0,24%, Francoforte lo 0,22% mentre alle prime battute della seduta Londra sale dello 0,17 per cento.

Le Borse asiatiche rialzano la testa dopo i dubbi sui tempi e gli esiti dei colloqui fra Cina e Usa sui Dazi. Tokyo termina in marginale rialzo (+0,09%).

Dopo l’aumento di ieri, il prezzo del petrolio torna a scendere, grazie ai segnali in arrivo dall’Arabia Saudita di una ripresa della produzione più rapida del previsto. Il Wti ha perso 23 centesimi (-0,4%) portandosi a 58,41 dollari al barile. Il Brent è scesi a 64,48 dollari, con un calo dello 0,5% pari a 29 centesimi.

Nei cambi l’euro è in ribasso nei confronti del dollaro all’avvio di giornata. La moneta unica segna 1,0986 dollari, in calo dello 0,55%. Rialzo invece dello 0,59% rispetto allo yen, a quota 118,15.

Lo spread tra Btp decennale italiano e Bund tedesco, ha aperto stabile rispetto alla chiusura di ieri: 141 punti base. Il rendimento è a 0,85%.