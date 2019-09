La Borsa di Milano ha aperto quasi invariata (+0,01%). L’indice Ftse Mib è a quota 21.791 punti. Imbocca il trend rialzista dopo pochi minuti. Acquisti su Amplifon (+0,98%) e Ferrari (+0,95%), in calo Nexi (-0,91%) e i bancari.

Debolezza in Europa: a Parigi l’indice Cac 40 cede lo 0,18% a quota 5.573 punti. A Londra il Ftse 100 si posiziona a 7.289 punti e a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni cede lo 0,13%, a Francoforte il Dax perde lo 0,05% a quota 12.227 punti.

In Asia chiusura positiva per Tokyo a +0,13%, in ribasso le piazze cinesi dopo che Trump ha suggerito che un accordo commerciale con il Paese potrebbe alla fine essere raggiunto ma ha promosso un’intesa con il Giappone.

In giornata tra i dati macroeconomici attesi dal mercato ci sono il rapporto mensile della Bce e l’intervento del presidente Mario Draghi alla Conferenza annuale Esrb Francoforte, oltre ai risultati del pil Usa del secondo trimestre e quelli sulle vendite di abitazioni.

Prezzo del petrolio stabile sui mercati. Il Wti del Texas passa di mano a 56,4 dollari al barile (-0,07%) mentre il Brent è a quota 62,34 dollari (-0,08%).

Partenza stabile per l’euro nei cambi: la moneta unica passa di mano a 1,0953 dollari (+0,09%). In Asia lo yen è in calo a 117,87 (-0,05%).

Lo spread tra Btp italiano decennale e corrispondente Bund tedesco, ha aperto stabile rispetto alla chiusura di ieri a 141 punti base. il rendimento è a 0,84%