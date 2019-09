In concomitanza con la decorrenza dell’orario invernale sono stati intensificati i controlli a bordo dei mezzi Atp e alle principali fermate. Già a partire da questa settimana, maxi operazioni saranno effettuate settimanalmente nel capolinea genovese di viale Caviglia (Genova Brignole) e presso tutti i capolinea di golfo Paradiso, Tigullio ed entroterra.

Le squadre di controllori Atp saranno formate da un minimo di 2 a un massimo di 4 agenti di Polizia amministrativa che effettueranno i controlli per la regolarità dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti).

Nei primi 8 mesi del 2019 sono state elevate oltre 6 mila sanzioni amministrative a persone non in regola con il regolamento di viaggio. La media di 750 sanzioni al mese, è stata mantenuta anche durante settembre.

Durante i primi 8 mesi dell’anno, sono state segnalate all’autorità giudiziaria poco più di 90 persone per rifiuto di fornire le generalità al personale impegnato nella verifica e denunciate due persone per aggressione ai controllori. «Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate – conferma Andrea Geminiani, direttore amministrativo – i controlli sono attuati nell’ambito di quel piano regionale di lotta all’evasione che viene svolto sotto l’egida Città Metropolitana. Al capolinea di Brignole faremo controlli a tappeto sia per i passeggeri in arrivo dal levante, dal ponente e dall’entroterra, sia in partenza.

Le sanzioni vanno da un minimo di 60 euro per pagamento entro 5 giorni dalla notifica fino a 90 euro per pagamento entro 60 giorni; trascorso anche questo termine verranno attivate le procedure di riscossione tramite ruolo Equitalia per l’importo di 280 euro oltre spese e interessi). Si ricorda che il verificatore titoli di viaggio è pubblico ufficiale e agente di polizia amministrativa; false dichiarazioni di identità sono sanzionabili penalmente.