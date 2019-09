È terminata, come da programma, la prima fase della demolizione di AFO3 e sono cominciati i lavori per la costruzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue che sarà al servizio del ciclo di lavorazione degli Altoforni 1, 2 e 4 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto.

Ognuno dei tre altoforni possiede già un impianto di trattamento acque dotato di filtri a sabbia. Questa nuova struttura composta da vasche e decantatori – e costruita secondo quanto previsto dalle prescrizioni AIA, in adeguamento alle Best Available Techniques (BAT) e alle disposizioni di legge in vigore da luglio – garantirà un ulteriore processo di depurazione delle acque prima che queste vengano convogliate negli appositi scarichi.

La portata massima è pari a 360 m3/h e l’istallazione occuperà una superficie di 350 m2. La fine dei lavori è prevista per il mese di giugno del prossimo anno.

La prima fase di demolizione di AFO3 ha riguardato la parte alta dell’impianto (rampa di accesso al piano di colata, depurazione gas, vasca loppa, sacche a polvere) ed è stata effettuata in 4 mesi, da aprile ad agosto scorsi. La restante parte verrà smantellata, come previsto nel Piano ambientale, entro l’aprile del 2022.