Torna a Genova la tradizionale Summer Night di settembre. Giunta quest’anno alla nona edizione, la festa avrà come protagonisti i civ delle associazioni di categoria del commercio, attivi in tutta la città con iniziative diverse e curiose.

Il programma

Apre le danze oggi, martedì 10 settembre, il civ Giardino di Cesarea (Ascom), che riporta l’estate con aperitivi e animazione musicale, dalle 19 alle 23, per due serate (si replica giovedì 12 settembre) in tutta via Cesarea.

Giovedì 12 sarà festa, a cura del civ Genovino (Ascom), anche in piazza delle Erbe, con concerto del gruppo dei Trilli a partire dalle 18.

Molti gli appuntamenti per venerdì 13: per tutta la giornata (dalle 9,30 alle 23) il civ Balbi Principe (Ascom) propone dimostrazioni di ballo in via Balbi, all’altezza dell’ascensore di Montegalletto. Nelle vie del civ Sarzano (Confesercenti) torna la Notte Bianca con esibizioni artisti di strada, concerto e degustazioni dalle 18,30. Festa anche in piazza dei Garibaldi, dove il civ Casana (Confesercenti) propone dimostrazioni di yoga dalle 18 alle 20.

Doppio appuntamento, venerdì 13 e sabato 14, a Pegli, dove la Summer Night sul Lungomare organizzata dal civ Riviera di Pegli (Ascom) porterà due giornate di festa. IN programma street shopping, food, animazione per grandi e piccoli, discoteca in spiaggia ed esibizioni di danza e sport.

“Notte bianca alle ville” è il titolo della versione sampierdarenese della Summer Night. Il civ Ville storiche di Sampierdarena (Confesercenti) proporrà per l’intera giornata, al palazzo della Fortezza e nelle vie Dottesio, Daste e largo Gozzano, street shopping, mercatini creativi e di antiquariato, dj set e animazione musicale.

Nelle stesse date street shopping anche in via XX settembre, con un mercatino di operatori dalle 9 alle 20 proposto dal civ XX Settembre (Ascom), e nelle strade del civ Colombo-Galata (Ascom) dove dalle 9 alle 21 si terrà un colorato mercatino.

Sabato 14 appuntamento in via Corsica dalle 10 alle 19, con l’Avenue market che, su iniziativa del civ Carignano, (Ascom) proporrà street shopping ma anche un mercatino di hobbistica, collezionismo e fiori.

Festa anche con il civ San Vincenzo Chic (Ascom): dalle 10 alle 23 street shopping, caccia al tesoro, ballo country, aperitivi, musica di De André, animazione musicale e, alle 20,30, spettacolo comico di Enzo Paci con i Bruciabaracche.

Sabato 14 e domenica 15 sarà piazza Nettuno ad animarsi con eventi proposti dal civ Boccadasse (Ascom): sabato sera appuntamento con un concerto dei Trilli.

Tre le giornate di festa invece in via Struppa e piazza Suppini, dove, da venerdì 13 a domenica 15, il civ Il Girasole (Confesercenti) organizza per tutta la giornata la “Festa solidarietà e stoccafisso”, con mercato merci varie, street shopping e animazione musicale.