Si chiama Vacanzeinliguria.it ed è un nuovo portale web nato da un’iniziativa di C-Way, tour operator fondato da un gruppo di esperti nel turismo e da due realtà italiane, Costa Edutainment spa e Civita Cultura Holding (Gruppo Civita).

Dedicato principalmente ai turisti appassionati di arte, cultura, natura, sport, outdoor e intrattenimento, il portale si focalizza su Genova e sulle sue destinazioni più ambite: Cinque Terre, Golfo Paradiso e le principali mete delle due Riviere. Una ricerca di vacanza attiva che può essere declinata anche per le famiglie con esperienze ad hoc per i bambini di tutte le età.

«Il concetto di viaggio − dichiara Carla Sibilla, amministratore delegato di C-Way − è molto cambiato negli ultimi anni: il turismo di lungo periodo è in buona parte tramontato a favore di formule più dinamiche. Oggi il viaggio esperienziale è il motore del turismo moderno. Nel nostro lavoro abbiamo sempre cercato di anticipare l’evoluzione del mercato, per questa ragione abbiamo selezionato esperienze ad alto valore aggiunto come i tour culturali, i tour eno-gastronomici, le lezioni di cucina o le attività sportive all’aria aperta per raccoglierle e presentarle sotto una veste nuova».