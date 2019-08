È ancora tempo di scelte per molti studenti liguri intenzionati a proseguire il proprio percorso di studi all’università. Per chi non ha già le idee chiare su “cosa voler fare da grande”, tenere in considerazione quali possibili sbocchi professionali potrebbero aprirsi al termine della laurea, insieme alle proprie inclinazioni e preferenze, potrebbe essere un valido percorso da seguire per compiere la scelta giusta.

Secondo il recente rapporto del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, per il 2018 le imprese italiane hanno richiesto 551 mila laureati su un totale di 4.554 mila ingressi nell’industria e nei servizi. La laurea è dunque richiesta per circa un nuovo posto di lavoro su 8, pari a circa il 12% del totale dei contratti). Considerando che le imprese richiedono anche circa 1,6 milioni di contratti per cui si intende inserire candidati con diploma di scuola superiore (35% del totale), si deduce che quasi un posto di lavoro su due è destinato a persone con un livello di istruzione medio-alto.

Ma quali gli indirizzi di studio più richiesti dalle imprese italiane? Al primo posto si piazzano i laureati del mondo economico (144.300 persone in entrata), al secondo posto l’indirizzo Insegnamento e formazione (46.200), seguito da Ingegneria elettronica e dell’informazione (42.600), la laurea più richiesta tra tutte quelle di tipo tecnico. Molto richiesti anche gli altri indirizzi di Ingegneria e le lauree sanitarie e paramediche (38.800).

Per quello che riguarda le professioni proposte, i laureati svolgono soprattutto quelle specialistiche e tecniche e, meno frequentemente, professioni impiegatizie. Le professioni più richieste per i laureati sono i tecnici commerciali e della vendita, gli analisti e i progettisti di software e le professioni in ambito medico e paramedico.

Considerando invece le difficoltà di reperimento, le professioni informatiche guidano la classifica delle “introvabili”, insieme agli insegnanti di lingue e arti applicate. Notevoli difficoltà anche per chi cerca ingegneri e professioni con competenze economico-amministrative.

Clicca qui per scaricare il report completo

Nella nostra smart list il dettaglio sulle richieste di laureati da parte delle aziende liguri per singolo indirizzo formativo.

Le prospettive occupazionali

per indirizzo di studio in Liguria