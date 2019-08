«Presto apriremo i nostri circoli, prestissimo ci vedremo per selezionare i nostri candidati, i nostri amministratori, tutti coloro che hanno voglia di dare un contributo». Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e leader del movimento Cambiamo, Giovanni Toti, in diretta video via Facebook.

Toti ha aggiunto che con Cambiamo saranno «sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali, militanti, giovani che hanno abbandonato la politica o stavano per farlo, giovani che non sono mai stati ascoltati perché non sia mai che siano meglio di chi sta oggi in parlamento».

«Vogliamo fare un’ Italia nuova – ha precisato il leader di Cambiamo – partire con una storia nuova, costruire i prossimi vent’ anni e non trascinare il passato. Nessuno pensi di tornare a coalizioni del passato con facce del passato»

«Leggo di esponenti del mio ex partito – ha poi detto Toti – che auspicano che noi non si riesca a raccogliere le firme per presentarci alle elezioni, che non ci si possa candidare, credo francamente che invece sarà Forza Italia ad avere una brutta sorpresa dalle urne, perché non ha voluto fare niente e sono sempre gli stessi».