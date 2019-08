TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, comunica che la digital company del Gruppo Softeco si è aggiudicata due contratti quadro della durata di 24 mesi (periodo compreso tra il 30 luglio 2019 e il 29 luglio 2021) e rinnovabili per ulteriori 12 mesi, rispettivamente per area Scada e per area applicativi software per conto di Leonardo spa, azienda attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

L’attività riguarda la progettazione e realizzazione di software di supervisione per la simulazione ed emulazione di impianti di sorting (smistamento aeroportuale) per corrieri e aeroporti.

L’azienda del Gruppo TerniEnergia fornirà al committente un servizio innovativo, grazie all’impiego di consolidate piattaforme di mercato e tecnici qualificati. La fornitura di servizi avverrà secondo una procedura regolata dagli accordi, che prevede l’emissione di ordini contenenti il dettaglio delle attività, le modalità e i tempi di esecuzione nonché l’importo relativo.