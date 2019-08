Sono in corso da alcuni giorni interventi di consolidamento della strada che conduce all’abitato di Costarossa, a Sestri Levante, a cura di un’impresa specializzata in lavori in quota e in parete. Gli interventi sono stati programmati a seguito degli ampi movimenti franosi del fronte, che sono trattenuti dal sistema di sicurezza già presente.

L’intervento attuale prevede la rimozione dei blocchi di roccia accumulati alle spalle delle reti protettive e il consolidamento e l’armatura di alcuni tratti di questa reticolatura. Il cantiere di lavoro è progettato e organizzato in modo da contenere al massimo il disagio per gli abitanti e consentire la circolazione continuativa dei mezzi pubblici e privati.

L’opera è finanziata con risorse dell’amministrazione comunale per circa 30 mila euro e sarà ultimati entro i primi giorni di settembre.

È confermata inoltre per l’autunno la ripresa degli interventi a Villa Fontane, già illustrati agli abitanti della frazione nello scorso mese di luglio.