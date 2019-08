Il Comune di Santa Margherita Ligure, in occasione del 10 agosto, la notte delle stelle cadenti e festa patronale di San Lorenzo della Costa, metterà a disposizione un bus navetta gratuito per raggiungere la frazione collinare e poi rientrare in città.

Il servizio bus collegherà Santa Margherita, da piazza Vittorio Veneto, a San Lorenzo, all’altezza del bivio con l’Aurelia, dalle 18,10 all’1 di notte, con la frequenza di venti minuti circa da un passaggio all’altro.