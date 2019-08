Riaperta a doppio senso di marcia la SP 27, la strada per Portofino distrutta dalla mareggiata di fine ottobre 2018.

Era stata riaperta a senso unico alternato ai primi di aprile dopo cinque mesi dall’interruzione, grazie all’investimento di oltre 3 milioni di euro da parte di Regione Liguria.

La strada per Portofino rimarrà aperta fino alla fine di agosto, poi verrà temporaneamente rimesso il semaforo. Tornerà a senso unico alternato per un breve periodo, in modo da terminare le finiture come il livellamento di asfalti e pendenze e il collaudo della passerella pedonale.