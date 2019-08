Regione Liguria torna al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini con uno stand dal titolo “Fugassa e gotto”, «progettato ad hoc per promuovere le eccellenze del territorio».

Dal 18 al 24 agosto la valorizzazione della regione alla rassegna romagnola giunta alla 40° edizione, è affidata al prodotto ligure più conosciuto, la focaccia Dop, abbinata ai vini bianchi più rinomati della regione e alla Limonata di Niasca Portofino.

Lo stand, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Genova, ospiterà gli artigiani dell’Associazione panificatori di Genova e Provincia e servirà il gotto, il bicchiere di vino dell’Enoteca regionale della Liguria e si troverà nel padiglione A3.

Secondo i dati della Regione l’anno scorso a Rimini nello stand della Liguria «sono stati venduti oltre 19mila pezzi di focaccia e stappate più di 10 mila lattine di limonata. I vini che verranno serviti dal 18 al 24 agosto sono: Rossese, Ormeasco e Ciliegiolo per quanto riguarda i rossi, Bianchetta, Vermentino, Pigato, Cinque Terre per quanto riguarda invece i bianchi. L’edizione 2018 del Meeting per l’amicizia tra i popoli ha visto la presenza di 800mila persone da 70 nazioni».