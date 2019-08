Riaperta dalle 18 di oggi la viabilità sul lungomare Vittorio Veneto a Rapallo in corrispondenza di piazza Pastene.

Dopo i risultati positivi inerenti il collaudo strutturale della nuova copertura del torrente San Francesco, ieri notte è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale e posizionata

quella verticale: rimane aperta la viabilità lungo via Milite Ignoto (vecchia copertura) nei due sensi, da e per via Maggiocco e corso Assereto, con però il divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 12 tonnellate; apre invece la viabilità a tutti i veicoli (anche ai mezzi pesanti) nei due sensi di marcia sulla nuova copertura, quindi nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto, via Montebello, via Milite Ignoto e via San Francesco, con la realizzazione di una rotonda a raso che consente ai veicoli di dirigersi nelle diverse arterie.

Questa soluzione rimane comunque temporanea fino a quando non saranno ripresi i lavori di rifacimento della vecchia copertura del torrente San Francesco.