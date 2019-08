Ci sono ben due destinazioni liguri tra le cinque scelte top di Booking.com che, basandosi sulle preferenze dei suoi utenti, ha indagato sulle mete più romantiche d’Italia. Una si direbbe scontata, l’altra forse meno.

Le destinazioni sono state scelte in base alle raccomandazioni dei viaggiatori di tutto il mondo per quanto riguarda il “romanticismo” in Italia.

Parliamo di Portofino, definita una “vera e propria icona di stile”. Del piccolo villaggio di pescatori, meta d’attrazione per vip, innamorati e neo sposi, viene elogiato per la sua autenticità e per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per il buon cibo e per i lussuosi hotel.

Nella top five spicca anche Tellaro, tranquillo e colorato borgo spezzino. “Cammina per le sue stradine tortuose – si legge nella descrizione di Booking – tra case colorate nei toni caldi del giallo e dell’arancione resi ancora più intensi dal sole: nonostante i colori accesi delle sue facciate, sembra quasi volersi nascondere e sonnecchiare, adagiata sulle scogliere rocciose lungo la costa”.

Insieme a Portofino e Tellaro, il sito inserisce tra le cinque mete più romantiche d’Italia anche Murano (in Veneto), Orta San Giulio (Piemonte) e Positano (in Campania).