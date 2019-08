Leonardo accoglie con favore l’impegno del ministro della Difesa del Canada, Harjit S. Sajjan, verso l’ammodernamento e l’espansione della flotta di elicotteri da ricerca e soccorso Cormorant e che sarà reso possibile attraverso il programma denominato Cormorant Mid-Life Upgrade (Cmlu). L’annuncio dato ieri dal ministro della Difesa rappresenta un passo in avanti verso la finalizzazione del programma.

Fino a oggi i CH-149 “Cormorant” (denominazione attribuita in Canada agli elicotteri AW101 di Leonardo impiegati nel Paese) hanno permesso agli equipaggi dell’Aeronautica Militare canadese (Royal Canadian Air Force – Rcaf) di portare a termine con successo migliaia di missioni di salvataggio. Molti equipaggi canadesi hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per l’eroismo dimostrato nel corso di tali operazioni di salvataggio.

Con questo annuncio, Leonardo è pronta a garantire gli stessi importanti risultati per i prossimi decenni. Il Cormorant vanta capacità senza eguali per soddisfare i requisiti di ricerca e soccorso canadesi, potendo svolgere tali missioni in aree inaccessibili per altri modelli di elicottero.

Il programma Cmlu prevede interventi di ammodernamento che porteranno la flotta al moderno standard scelto e impiegato dalla Norvegia, garantendo un approccio a basso rischio attraverso una soluzione avanzata e collaudata. Tra gli interventi previsti vi saranno nuova avionica allo stato dell’arte, un nuovo cockpit digitale, sensori più moderni, tecnologia avanzata per il radar e i sistemi di ricerca, motori più potenti, sistema di comunicazione wireless in cabina, illuminazione Led, miglioramenti al verricello, moderni servizi di addestramento e altre soluzioni. In questo modo i Cormorant ottimizzeranno i tempi di ricerca di cittadini canadesi in difficoltà massimizzando l’efficacia delle azioni di recupero.

In qualità di prime contractor all’interno del “Team Cormorant”, Leonardo lavorerà insieme

a Imp Aerospace and Defence per l’implementazione del programma Cmlu in Canada e con

attività svolte da canadesi. Cae fornirà al Paese il suo primo simulatore ‘full motion’ di

AW101 e altri sistemi di addestramento. GE Canada si occuperà dei nuovi motori e Collins

Aerospace fornirà un nuovo cockpit e avionica più moderna. Saranno inoltre coinvolti altri

fornitori canadesi con ulteriori significativi ritorni e benefici in campo tecnologico per il Paese.

Il programma Cmlu così proposto potrà essere eseguito senza alcuna interruzione del servizio di ricerca e soccorso e senza alcuna riduzione delle capacità operative della flotta, riportando inoltre tale servizio di pubblica utilità sulla base di Trenton e aumentando la copertura del paese.