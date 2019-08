Leonard annuncia nuovi ordini in Brasile per cinque elicotteri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

I contratti riguardano tre elicotteri leggeri bimotore AW109 Trekker, un AW109 GrandNew e un elicottero intermedio leggero AW169.

Icon, il distributore ufficiale di Leonardo in Brasile dell’AW109 Trekker, ha ordinato due macchine in configurazione Vip. Un altro AW109 Trekker e un AW109 GrandNew, sempre in configurazione Vip, sono stati ordinati da due operatori privati locali.