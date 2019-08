Si rinnova il parco mezzi Atc alla Spezia: presentati oggi 13 nuovi autobus per avvicinare la città agli standard del trasporto pubblico locale europeo.

L’investimento, a veicolo, è di 235 mila euro, a eccezione del 13esimo bus che è stato ceduto a un prezzo concordato di soli 60 mila euro a seguito di un contenzioso con la società Industria Italiana Auto che Atc ha vinto. Il mezzo in questione è un autobus dell’Industria Italiana Autobus lungo 10 metri e mezzo già immatricolato e marciante.

I nuovi veicoli sono stati presentati questa mattina al deposito di Atc Esercizio di Mazzetta dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dal presidente di Atc Esercizio Gianfranco Bianchi, dall’amministratore delegato Francesco Masinelli e dal direttore tecnico Massimo Drovandi, che ha illustrato le caratteristiche tecniche dei mezzi. Con loro l’assessore alle Società partecipate del Comune della Spezia Manuela Gagliardi.

Si tratta di 12 Mercedes Citaro serie 3 Suburbani Lunghi, (il 13esimo di marca Menarini, come detto, è già marciante) che entreranno in funzione i primi di settembre per garantire un trasporto pubblico locale più efficiente e fornire una positiva risposta alla richiesta di veicoli nuovi, comodi, confortevoli, moderni e a basse emissioni inquinanti.

Tutti gli autobus rispondono alle recenti normative antinquinamento vista l’omologazione euro 6. Veicoli dunque a basso impatto ambientale con alti standard relativi al comfort di marcia. Lunghi 12 metri hanno la disponibilità di 72 posti in piedi, 27 a sedere e 1 posto per disabili.

Dotati di pianale ribassato, con un’altezza d’accesso ridotta per agevolare salita e discesa dei passeggeri, i mezzi hanno una pedana manuale per l’accesso di persone diversamente abili.

Tutti i bus sono dotati di aria condizionata, monitor interno informativo, sistema di localizzazione satellitare per la individuazione delle destinazioni e videocamere interne di sicurezza.