1 Lanterna, Genova, Italia

Una silhouette che si staglia all’orizzonte rendendo immediatamente riconoscibile il porto della città ligure: la Lanterna di Genova è il primo faro in altezza nel Mediterraneo con i suoi 117 metri e secondo in Europa dopo quello di Île Vierge in Francia. Ma non finisce qui: nel nostro Paese è il più luminoso e, soprattutto, è il più antico tra quelli ancora attivi (il terzo a livello mondiale). Eretta per la prima volta nel 1128 e ricostruita nel 1538, la Lanterna ricorda il glorioso passato della Repubblica Marinara e la storia della città dal Medioevo in avanti. Soprattutto, dopo essere stato danneggiato più volte da guerre, assedi e fulmini, è ancora in piedi rappresentando un simbolo di forza, resistenza e totale genovesità.