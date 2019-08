Da stasera, e nelle serate di sabato 3 e di domenica 4 agosto, la fontana di piazza de Ferrari a Genova si colorerà di rosso per festeggiare gli 80 anni della fondazione del corpo dei Vigili del Fuoco. Verranno azionati gli speciali proiettori con sorgente Led per rendere ancor più attraente l’impatto per i genovesi e per i turisti presenti in città di uno dei simboli di Genova.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un fitto calendario per celebrare questo appuntamento. Il clou è previsto per stasera quando, alle 20,15 al Teatro Carlo Felice, si esibirà la Banda Musicale dei Vigili del Fuoco diretta dal maestro Donato di Martile, che eseguirà brani di Rossini, Verdi, Morricone, De André.