Nuovi stalli per i motocicli in Carignano e in centro a Genova. Lo rende noto il sindaco di Genova, Marco Bucci, in un post su Facebook.

Si tratta di 17 nuovi posti moto in via Cebà e 8 nuovi stalli in via Ginevra.

I nuovi parcheggi sono stati tracciati in questi giorni da Aster.