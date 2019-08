A seguito dell’interdizione al transito di via Jori, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, dalle 20,30 alle 6, le linee Amt 7, 8, 8/, 270 e 670 modificheranno il percorso.

Linee 7, 270 e 670

I bus, giunti in via Rossini, proseguiranno per via Canepari e via Brin dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 8 e 8/

I bus, giunti in via Rossini, proseguiranno per via Canepari e via Fillak dove riprenderanno percorso regolare.

Contestualmente alle variazioni di percorso, saranno istituite in via Canepari tre fermate bus provvisorie: di fronte al civico n° 55, all’altezza del civico n°20a, all’altezza del civico n°14r.

Inoltre, a seguito della temporanea chiusura del by pass di via Porro, le linee 9/, FP e N3, nelle ore notturne dalle 23 alle 5 a partire da domenica 25 e fino a giovedì 29 agosto, modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 9/ e FP

Direzione monte: i bus saranno limitati in via Fillak, all’incrocio con via Capello.

Direzione mare: i bus, in partenza da via Fillak (incrocio con via Capello), proseguiranno per via Fillak dove riprenderanno regolare percorso in direzione Via Fanti d’Italia.

Linea N3

Direzione Brin: i bus in partenza dal capolinea di piazza Acquaverde proseguiranno per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi, via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Degola, via Pieragostini, via Ansaldo, piazza Massena, corso Perrone, via Bianchi, via Perini, corso Perrone, via Ferri, via al Ponte Polcevera, via Rossini, via Jori ed effettueranno capolinea in via Brin.

Direzione Principe: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguiranno per via Canepari, via Rossini, Piazza Pallavicini, Via al Ponte Polcevera, Via Ferri, Corso Perrone, Via Perini, Via Bianchi, Corso Perrone, Piazza Massena, Via Ansaldo, Via Pieragostini, Via Pacinotti, Via Avio, Piazza Veneto, Via Cantore, Via Milano, Via Buozzi, Via San Benedetto, Via Doria ed effettueranno capolinea in piazza Acquaverde.