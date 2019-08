Da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre torna a Genova la Street Food Fest, la grande festa del cibo di strada “gourmet”.

Una ventina i ristoratori partecipanti alla quinta edizione della manifestazione che si svolgerà al Porto antico (piazza delle Feste). Contemporaneamente, ci sarà spazio anche per Superbirra 2019.

Gli stand sono aperti dalle 12 alla mezzanotte e mezza, l’ingresso è libero.

In occasione di Street Food Fest sono previsti anche tanti appuntamenti di contorno, trasmessi anche in streaming sulla pagina Facebook della manifestazione. A partire da show cooking, a cui parteciperanno gli chef presenti a SFF19 in una bizzarra accoppiata con cantanti e cantautori genovesi. E poi due imperdibili appuntamenti “extra”: domenica 1 settembre, Asador En Fiesta, la grigliata gourmet a Porto Antico, durante il quale sarà possibile degustare 4 tagli di bovino adulto de la Granda, presidio Slow Food, cotti sulla brace con cartoccio di verdure e salse dell’Asador.

Il secondo appuntamento è Degustando, martedì 3 settembre, evento nato dalla collaborazione con l’agenzia torinese ToBe Events specializzata in eventi enogastronomici, che porterà a Genova oltre 10 chef (alcuni stellati) ognuno con un piatto studiato per l’occasione.

