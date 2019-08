Inaugurata oggi a Sesta Godano una delle tre pole station di ricarica per veicoli elettrici previste da Enel X. L’amministrazione è la prima nella provincia spezzina ad aver aderito alla proposta avanzata nelle scorse settimane da Enel X per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici senza alcun costo per il Comune.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Marco Traversone, sindaco di Sesta Godano, e Lucia De Mattei, assessore con delega alla viabilità e il decoro urbano.

Il protocollo di intesa siglato tra Enel X e l’amministrazione comunale di Sesta Godano prevede che la società del gruppo Enel si occupi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica.