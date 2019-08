Il Comune di Chiavari ha sottoscritto una convenzione con i Caf presenti sul territorio comunale finalizzata alla collaborazione per la raccolta e la gestione delle istanze di accesso al bonus energia, gas e acqua. Pertanto, a partire dal 12 agosto, i cittadini chiavaresi che intendono accedere ai bonus dovranno presentare domanda nei Caf convenzionati (Caf Acli Service in corso Assarotti 6, Caf Cgil di corso Garibaldi 49/1, Caf Cisl in via Vinelli 25, Caf nazionale del lavoro in via Trieste 12/2, Caf Cia di via Raggio 40 e Caf Cna in via Bontà 71/1C).

Sono in fase di ultimazione gli atti amministrativi relativi al Caf Uil, con sede in piazza Roma 50/2, e pertanto verrà comunicata un’opportuna informativa sulla data in cui si potrà accedere anche attraverso il loro sportello.

«Intendiamo informare i cittadini di questa nuova opportunità: le agevolazioni per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua rappresentano uno sconto sociale, riservato non solo alle famiglie numerose con redditi bassi, ma anche alle persone che soffrono di un particolare disagio economico. L’accordo raggiunto tra gli uffici comunali e gli enti erogatori di servizi pubblici ha l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini un loro diritto, e, allo stesso tempo, di facilitare la consegna delle richieste per usufruire di un’agevolazione già prevista per legge, sostenendo le famiglie in difficoltà con tutti i mezzi a nostra disposizione» dichiara l’assessore ai Servizi Sociali, Fiammetta Maggio.