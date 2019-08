Dopo il via libera della Bce all’operazione di ricapitalizzazione, è attesa in queste ore la convocazione dell’assemblea straordinaria di Banca Carige: i soci dovrebbero essere chiamati a esprimersi sull’aumento di capitale venerdì 20 settembre, ma la data non è ancora resa ufficiale dall’istituto di credito genovese.

La Banca centrale europea ha dunque detto sì a un’operazione che prevede un rafforzamento patrimoniale da 900 milioni: 700 milioni di aumento di capitale e 200 di bond.

Perché il piano vada in porto, all’assemblea dovrà presentarsi almeno il 20% del capitale e dovranno esprimersi a favore almeno i 2/3 dei presenti. Determinante per l’approvazione dell’aumento sarà la scelta dell’attuale maggiore azionista, Malacalza Investimenti (27,6%), che nel dicembre scorso aveva bocciato la ricapitalizzazione da 400 milioni.