I commissari straordinari di Banca Carige e i vertici dello Schema volontario del Fitd hanno siglato l’ addendum sui meccanismi di assegnazione di azioni gratuite nell’ aumento di capitale al vaglio dell’ assemblea del 20 settembre. Lo annuncia una nota della banca.

È prevista l’ assegnazione di azioni gratuite agli attuali soci con meno dello 0,1% per non oltre i 10 milioni di controvalore e in un rapporto unitario fino a 500mila azioni. Oltre si andrà al riparto. Il beneficio sarà proporzionalmente più rilevante per i piccoli azionisti.