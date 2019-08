Tre percorsi per esplorare il territorio in sella alla propria bicicletta, apprezzarne le bellezze e le unicità, fare tappa in località che spaziano dal mare blu al verde delle colline. E soprattutto, divertirsi facendo sport all’aria aperta.

Ecco il “Brevetto Levante Ligure”, progetto organizzato dalla Società ciclistica Geo Davidson Rapallo con il patrocinio del Comune di Rapallo e in collaborazione con diversi locali della costa e dell’entroterra. Ogni locale rappresenta una tappa dei tre percorsi e apporrà il timbro per la certificazione ufficiale dell’ottenimento del Brevetto. Quest’ultimo è suddiviso in tre livelli – oro, argento e bronzo – in base alla difficoltà del percorso scelto.

Il percorso, presentato questa mattina, a Rapallo, nella sala conferenze di Villa Queirolo, rispecchia in parte il tragitto della storica “Rapalleide”, la granfondo organizzata dalla Geo Davidson fino agli anni Novanta.