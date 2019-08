Portofino è la località di villeggiatura in cui si consegnano più pacchi Amazon. Lo comunica l’azienda, stilando, per la prima volta, la classifica delle località italiane in cui si è riscontrato un maggior incremento delle consegne durante il periodo estivo 2019.

Al primo posto c’è appunto Portofino, mentre al settimo posto spunta un’altra località ligure, Bonassola. Al secondo posto c’è il borgo di Acciaroli, nel Cilento, mentre al terzo l’isola del Giglio. Quarto posto per Marina di Strongoli (Calabria), isole Tremiti (Puglia) al quinto, sesta posizione per Forte dei Marmi (Toscana).

Dopo il settimo posto di Bonassola, dall’ottavo al quindicesimo troviamo Marina di Zambrone (Calabria), Numana (Marche), Cariati (Calabria), Tresnuraghes (Sardegna), San Felice Circeo (Lazio), Rodi Garganico (Puglia), Isole Eolie (Sicilia), Molveno (Trentino Alto Adige).