Dalle 21,30 di mercoledì 7 agosto alle 5 di giovedì 8 agosto dovranno essere effettuate attività di manutenzione sulla metropolitana Amt. Contestualmente all’effettuazione degli interventi, il servizio della metro dovrà essere sospeso: le ultime partenze saranno alle 21,17 da Brignole per Brin e alle 21,10 da Brin per Brignole.

A seguito della chiusura di via Fillak, per agevolare gli spostamenti dei cittadini, la linea notturna N3 (Principe – Brin) sarà anticipata alle 21,15 e sarà in servizio fino alle 5,30.

Di seguito l’orario della linea N3:

Da Stazione Principe a Brin Metro

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02:30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Da Brin Metro a Stazione Principe

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Alle 5 di giovedì 8 agosto riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.