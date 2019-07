Dal primo agosto Iberia parte con il volo tra Genova e Madrid.

La compagnia aerea spagnola volerà quattro volte alla settimana, proponendo connessioni verso numerose destinazioni estive in Spagna, come Minorca e Tenerife, ma anche in Portogallo, come Lisbona, e in America Latina, quali Buenos Aires, Lima, Città del Messico, Montevideo, Santiago del Cile e San Paolo.

Il nuovo collegamento tra Genova e Madrid rappresenta anche un’opportunità per i residenti della capitale spagnola per scoprire le bellezze della Liguria. Il turismo spagnolo verso la Liguria è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni.

Il volo sarà operato tutti i giorni tra il giovedì e la domenica, con un aereo della famiglia A320 con capacità tra 141 e 186 passeggeri, distribuiti tra cabine business ed economy.

Iberia ha iniziato a volare in Italia nel 1946. Attualmente offre 336 voli alla settimana tra Madrid e le città italiane collegate. Genova sarà la 14esima destinazione in Italia per il Gruppo Iberia.

