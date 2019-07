Al Teatro nazionale di Genova Slc Cgil è il primo sindacato: lo scorso 25 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu, su 82 aventi diritto hanno votato in 53 e su 46 voti utili in 33 si sono espressi a favore della Cgil.

Su tre delegati complessivi quindi 2 delegati sono attribuiti alla Cgil e 1 alla Fistel Cisl.