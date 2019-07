Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna e Fast Confsal Liguria, hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per mercoledì 24 luglio.

Per quanto riguarda Amt Genova (compresa la ferrovia Genova-Casella), il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30; il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e Amt Point) si asterrà nella seconda parte del turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore del 4 aprile 2017, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari a: 81.33% nel servizio urbano, 59,09% per gli impianti speciali, 100% nella metropolitana e 62,50% per la Ferrovia Genova – Casella.