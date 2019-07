La Faib Confesercenti ha proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento carburanti dalle 19 del 16 luglio 2019 alle 7 del 18 luglio 2019, sulla rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi.

Per garantire comunque la fruizione dei servizi è attivo il documento (del 3 marzo 2011) sulla “Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero”.

Tre le turnazioni di apertura : A, B e C.

Ogni turnazione serve proprio a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio.

In questo caso resteranno aperti gli impianti del turno A, ecco quelli sulle autostrade liguri: Turnazione A impianti aperti