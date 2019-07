Secondo quanto comunica una nota Rfi, sono programmati una serie di interventi di manutenzione a Recco, sulla linea Genova-La Spezia, fino a domenica 14 luglio. Per consentire l’operatività del cantiere, in queste giornate alcuni treni regionali modificheranno il programma di viaggio o saranno cancellati e sostituiti con bus per parte del loro percorso.

Tutti i canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta di trasporto.