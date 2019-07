Dei 315 milioni di euro stanziati dal governo con il Piano Stralcio, firmato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, circa 10 milioni e 131 mila euro sono destinati alla Liguria. I fondi, che vengono erogati e spesi già nel corso di quest’anno, andranno a finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico: in totale sono 263 interventi in Italia (132 per frane, 125 per alluvioni, 6 per l’erosione costiera), tutti caratterizzati da “urgenza e indifferibilità”. «Azioni che regioni e province autonome hanno ritenuto necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio», precisa il ministro.

In Liguria si tratta di cinque interventi: l’impianto idrovoro Canal Grande nel Comune di Ameglia (6 milioni di euro), l’integrazione al finanziamento per lo scolmatore del Bisagno a Genova (3 milioni di euro), la messa in sicurezza idraulica delle aree a valle di via Profumo (frazione Mainetto) a Serra Riccò (460 mila euro), lavori di consolidamento dell’abitato di Prato Sopralacroce a Borzonasca (399.750 euro), intervento di sistemazione della frana di località Colletto a Sassello (263 mila euro).

