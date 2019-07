Tornano le tariffe frazionate dei parcheggi nel centro di Genova e nelle aree circostanti: entro il 31 agosto, nelle “Blu Area” di Genova e nelle aree destinate alla sosta a rotazione, entrerà in vigore il frazionamento tariffario, deciso dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Balleari.

Il sistema “Blu Area” prevede 12 zone divise in 4 fasce per un totale di circa 18.350 stalli, a cui si devono aggiungere circa 2.350 stalli in Isole Azzurre (di cui 550 stagionali), dedicate alla sosta a rotazione, su cui il contrassegno residenti non ha validità.

La rimodulazione tariffaria riguarda la fascia 1 (centro cittadino) e la fascia 2 (aree a corona del centro cittadino con elevata domanda di sosta per residenti e poli attrattori cittadini), in cui sono state introdotte le seguenti novità:

Prima ora: nessun frazionamento

Seconda ora e successive: frazionamento in base a quanto effettivamente pagato della tariffa in vigore, con taglio minimo pari a 0,05 euro.

Sino alla completa entrata in vigore del provvedimento, resterà in vigore l’attuale articolazione tariffaria:

fascia 1:

– 1,3 euro per la prima ora di sosta (senza frazioni)

– 1,7 euro per la seconda ora di sosta (senza frazioni)

– 2 euro per la terza e successive ore di sosta (senza frazioni)

fascia 2:

– 1,1 euro per la prima ora di sosta (0,55 euro frazione di 30 minuti)

– 1,4 euro per la seconda ora di sosta (0,70 euro frazione di 30 minuti)

– 1,5 euro per la terza e successive ora di sosta (0,75 euro frazione di 30 minuti)

Nessuna modifica nelle fasce 3 e 4.