Orientamenti, il Salone della Scuola, della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro in programma al Porto Antico di Genova dal 12 al 14 novembre, è, per la quarta volta, inserito nella Settimana Europea per la Formazione Professionale (European Vocational Skills Week). Lo evidenzia il sito della Commissione Europea ricordando lo «straordinario successo ottenuto negli ultimi anni» dalla manifestazione genovese. Per l’Unione Europea, Orientamenti è «un importante evento che aiuta giovani studenti a prendere consapevoli decisioni sulla propria carriera».

La Settimana Europea delle competenze nell’istruzione e formazione professionale è promossa dalla Commissione Europea per mettere in luce tutte le modalità di istruzione e formazione professionale. Orientamenti rientra, per l’Unione Europea, tra gli eventi che consentono ai giovani di scoprire il proprio talento, in ottica scolastica, universitaria e lavorativa, attraverso percorsi guidati.