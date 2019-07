«Con il ribaltamento a mare il sito Fincantieri di Sestri sarà finalmente in grado di accogliere le richieste per la costruzione di navi di dimensioni maggiori delle attuali e può partire una fase nuova con l’implementazione di manodopera specializzata che tutto il mondo ci riconosce». Così Bruno Manganaro, segretario generale Fiom Cgil Genova, commenta in una nota stampa la notizia dell’inizio in settembre dei lavori a Sestri.

«Oggi – afferma Manganaro – si è svolto un incontro tecnico su tempi e modalità dell’agognato ribaltamento a mare per la Fincantieri di Sestri Ponente. Dopo dieci anni di attesa finalmente a settembre dovrebbero iniziare i lavori. Con il ribaltamento a mare il cantieri di Sestri sarà finalmente in grado di accogliere le richieste per la costruzione navi di dimensioni maggiori delle attuali. Per la Fiom si tratta della realizzazione di quanto fortemente voluto nelle manifestazioni degli anni scorsi, quando con l’aiuto del quartiere e della città, ci siamo battuti per tenere il cantiere aperto».