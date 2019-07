Regione Liguria, tramite sua finanziaria Filse, ha aderito alla piattaforma macro-regionale AlpGip-Alpine growth investment platform, gestita dal Fei-Fondo europeo per gli investimenti, e basata sull’accordo tra Regione Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano, finalizzato alla creazione di un contesto favorevole ad attrarre capitali a sostegno della crescita delle pmi e MidCap ad alto potenziale innovativo, con un effetto leva in termini di investimenti complessivi.

AlpGip è uno strumento nuovo nel panorama del sostegno alle imprese, perché risorse regionali e risorse del Fondo europeo per gli investimenti vanno a sostenere le attività dei fondi di investimento, di venture capital e private equity, selezionati dallo stesso Fei. L’obiettivo è investire e capitalizzare imprese con buone potenzialità di crescita, soprattutto start-up, che abbiano superato una prima fase di arrivo al mercato, ma hanno bisogno di investitori per la propria crescita.

«Questa iniziativa è il frutto positivo della collaborazione tra le regioni del Nord Ovest – ha dichiarato oggi il presidente Giovanni Toti a margine dell’incontro di presentazione della piattaforma AlpGIP ad oltre 70 startup e imprese liguri – Abbiamo investito risorse della Regione e oggi diamo il via a una piattaforma di investimenti che porta anche in Liguria il FEI e alcuni importanti Fondi di venture capital e private equity per dare un’ulteriore possibilità di crescita alle nostre imprese che hanno progetti di espansione».

«Un’iniziativa importante – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – che mette a sistema fondi pubblici e privati a sostegno delle imprese del territorio che abbiano idee innovative e che troppo spesso nel panorama del credito tradizionale non trovano quell’iniezione di liquidità necessaria a svilupparsi e crescere. Mettiamo a frutto le nostre risorse con uno strumento che permette di attivare un moltiplicatore importante, a dimostrazione anche dell’impegno della Regione a percorrere ogni strada e cogliere ogni opportunità per sostenere pmi e startup del territorio Un’iniziativa che è complementare con le altre misure di Regione Liguria finanziate con fondi comunitari: tutte le imprese in cerca di investitori potranno rivolgersi a Filse e LigurCapital per presentare i propri progetti di sviluppo».

Sono 50,7 milioni di euro – 29 milioni dei partner regionali e 21,7 milioni del Fondo Europeo di Investimento – le risorse da Regioni e Fei, che saranno integrate a livello di fondi di investimento per un importo almeno equivalente di risorse provenienti da investitori privati. Strategica è la qualità finanziaria dell’operazione, anche indirettamente attestata dall’interesse da parte dei fondi privati: i primi 4 fondi in cui AlpGIP ha investito, presentano una capacità di investimento già oggi pari a circa 500 milioni di euro.